GTA 5 : ce nouveau mod rend le jeu totalement compatible avec la réalité virtuelle

Si la licence GTA est si populaire auprès des joueurs, c'est en grande partie grâce à la possibilité de créer des mods. Cela permet d'aller bien plus loin avec le jeu. Les créatifs s'en donnent à coeur joie, pour le plus grand bonheur des amateurs.

GTA V est sans l’ombre d’un doute l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Peu importe la plate-forme sur laquelle vous avez l’occasion de jouer, PC, PlayStation ou Xbox, si vous ne connaissez pas le titre, vous devez en faire l’expérience. Les joueurs PC, quant à eux, ont la chance de profiter en plus des mods créés par les fans. Et cela permet d’enrichir considérablement le champ des possibles. En voici un nouveau qui devrait plaire aux amateurs de réalité virtuelle.

Ce mod rend GTA V totalement compatible avec la réalité virtuelle

Le mod en question a été publié tout récemment. Il rend compatible GTA V avec la réalité virtuelle, et cela concerne aussi le mode histoire et les cinématiques. Les modders avaient déjà tenté de réaliser un mod de ce genre il y a quelque temps mais le résultat est loin d’être aussi réussi que celui-ci. C’est au redditor LukeRoss que l’on doit cette nouvelle version, une version qui fonctionne dans tout le jeu et à la première personne.

Le résultat est vraiment très réussi

Le mod est aussi connu sous le nom de R.E.A.L et on peut le trouver sur GitHub. À télécharger et installer soi-même en suivant les instructions. Il conviendra aussi de préciser que même si l’ensemble fonctionne bien, comme le commentent les joueurs qui ont pu l’essayer, il faudra disposer d’une configuration performante, notamment au niveau de la carte graphique, pour en profiter avec votre casque de réalité virtuelle préféré. LukeRoss travaille actuellement à corriger les bugs, notamment concernant le champ de vision. Concernant la compatibilité, selon les différents retours, le mod fonctionne avec les casques Oculus Rift et SteamVR. Si vous êtes intéressé(e), direction la page GitHub du projet.