GTA : une trilogie remasterisée en préparation ?

Rockstar préparerait une trilogie de jeux GTA remasterisés, des remasters réalisés avec le moteur Unreal Engine.

Grand Theft Auto, alias GTA, est une licence culte du jeu vidéo. Depuis 1997, la saga n’en finit plus de faire des émules. Pour le plus grand bonheur de son studio Rockstar. Si ce dernier travaille sur le prochain opus, il semblerait qu’une trilogie remasterisée soit en préparation. Parfait pour les plus nostalgiques et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les premiers titres.

Rockstar préparerait une trilogie de jeux GTA remasterisés

Avec le succès que GTA V a connu, et continue de connaître, de nombreux joueurs attendent patiemment de pouvoir découvrir ce que GTA VI aura à offrir. Malheureusement, nous n’avons à l’heure actuelle aucune indication quant à la date de son lancement. Certaines rumeurs évoquent cependant 2026. D’ici là, il se pourrait que Rockstar se “contente” de faire du neuf avec du vieux.

Des remasters réalisés avec le moteur Unreal Engine

Selon un récent rapport de Kotaku, si vous espériez un nouveau jeu GTA, vous allez être déçu(e). À la place, l’article du média souvent bien informé affirme que le studio travaille sur une trilogie remasterisée. Les trois jeux concernés par ce remaster sont Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas.

Les jeux devraient par ailleurs être remasterisés en utilisant le moteur Unreal Engine et disposeraient tant des nouveaux que des anciens graphismes. La source de Kotaku à l’origine de cette information aurait eu un aperçu de ces titres remasterisés et cela ferait grandement penser à un GTA classique qui aurait été largement moddé. Rockstar ciblerait un lancement en octobre ou novembre prochain.

Les jeux devraient aussi être disponibles sur de nombreuses plates-formes, parmi lesquelles les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Stadia et même mobile. Le timing est quant à lui assez étrange dans la mesure où Rockstar avait précédemment confirmé qu’il porterait GTA V sur PS5 et Xbox Series X/S en novembre. Est-ce une bonne idée de lancer autant de jeux GTA en même temps ? L’avenir nous le dira.