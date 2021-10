GTA: The Trilogy : les configurations minimale et recommandée se dévoilent

Les configurations minimale et recommandée de GTA : The Trilogy se dévoilent. Des configurations assez élevées, synonymes d'un gros travail de remasterisation ?

La saga Grand Theft Auto est une licence extrêmement populaire. Si les fans jouent aujourd’hui énormément à GTA V, en attendant GTA VI évidemment, certains seront plus que ravis de pouvoir (re)découvrir certains des opus précédents grâce à GTA : The Trilogy. On connait (presque) aujourd’hui les configurations minimale et recommandée pour la version PC.

Les configurations minimale et recommandée de GTA : The Trilogy sont connues

Il y a un peu plus d’une semaine, Rockstar annonçait GTA : The Trilogy. Il s’agit essentiellement d’une version remasterisée des trois premiers jeux Grand Theft Auto. Aujourd’hui, si l’on en croit un post sur le forum GTA, les configurations minimale et recommandée pour faire tourner les jeux sur PC ont été révélées.

On commence donc pas les spécifications minimum. Selon le post, votre ordinateur devra être équipé, a minima, d’un processeur Intel Core i5-2700K ou AMD FX-6300, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 760 2 Go ou AMD Radeon R9 280 3 Go, de 8 Go de RAM, de 45 Go de stockage et de Windows 10.

Pour pouvoir en profiter dans des conditions sympathiques, la configuration recommandée est la suivante : un PC avec un processeur Intel Core i7-6600K ou AMD Ryzen 5 2600, une carte graphique NVIDIA FeGorce GTX 970 4 Go ou AMD Radeon RX 570 4 Go, 16 Go de RAM. Toujours avec 45 Go de stockage et Windows 10.

Des configurations assez élevées, synonymes d’un gros travail de remasterisation ?

Voilà en tous les cas des configurations étrangement élevées pour des jeux qui datent d’il y a plus de 10 ans mais cela pourrait aussi laisser présager de la quantité de travail effectué sur ces remasters. Selon une annonce de Rockstar faite il y a quelques semaines, “Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition offrira des mises à jour à tous les niveaux, incluant des améliorations graphiques et des améliorations de gameplay pour les trois opus, tout en préservant le look et le ressenti classiques des jeux originaux.”

Cela étant dit, ce ne sont pas là les configurations officielles, il est donc toujours possible que celles-ci ne soient pas 100 % avérées. Attendons l’annonce officielle de la part de Rockstar.