GTA Online : une mise à jour pour réduire les temps de chargement

Les mises à jour de jeux vidéo viennent tantôt ajouter du contenu, tantôt corriger des bugs, tantôt optimiser l'expérience. C'est de cette dernière option dont il est question aujourd'hui pour GTA Online.

GTA Online est un jeu très populaire chez les fans de la licence, déjà très populaire, GTA. Et les développeurs travaillent d’arrache pied à proposer un jeu abouti. Cela passe par du contenu aussi divers que varié, par des bugs les plus rares possibles et par une optimisation constante pour une expérience aussi fluide que possible. Une mise à jour viendra d’ailleurs bientôt réduire grandement les temps de chargement.

Une future mise à jour de GTA Online viendra réduire sensiblement les temps de chargement

Lorsque les développeurs publient la version finale d’un jeu, il ne s’agit pas nécessairement de la meilleure des versions dudit jeu. Il s’agit simplement d’une version qu’ils estiment être la plus stable, ou tout du moins suffisamment stable pour une utilisation par le grand public. C’est pour cette raison que, assez souvent, des mises à jour arrivent rapidement par la suite pour corriger des bugs ou ajouter diverses optimisations ici ou là.

Et ce grâce à la découverte d’un joueur

Cela étant dit, parfois, ces correctifs et ces optimisations ne proviennent pas des développeurs eux-mêmes. Prenons par exemple le cas du jeu de Rockstar GTA Online. Grâce aux efforts de l’utilisateur tostercx sur Github, il a été découvert un moyen de réduire les temps de chargement du jeu de pas moins de 70 %.

L’utilisateur en question a publié le correctif comme preuve de son efficacité et il semblerait que les équipes de Rockstar aient été convaincues, à tel point qu’elles vont proposer ce correctif officiellement à tous les joueurs. Dans un communiqué transmis à PCGamer, on peut lire la chose suivante : “Après une enquête approfondie, nous pouvons confirmer que le joueur t0st a, en effet, mis en lumière un aspect du code lié aux temps de chargement pour la version PC de GTA Online qui pouvait être grandement amélioré. Suite à cette enquête, nous avons procédé à certaines modifications qui seront implémentées dans une mise à jour à venir.”

Rockstar aurait par ailleurs versé à tostercx une récompense de 10 000 $ pour sa découverte. Cette récompense s’inscrit dans le cadre de son programme de Bug Bounty, d’ordinaire réservé aux découvertes de failles de sécurité mais les développeurs ont décidé que ce travail le méritait tout autant.