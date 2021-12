GTA Online : The Contract, une nouvelle aventure avec Franklin Clinton, Lamar Davis, DJ Pooh et Dr. Dre

L'extension scénarisée The Contract de GTA Online se déroule plusieurs années après GTA 5.

Le duo Franklin Clinton et Lamar Davis va faire son retour dans GTA Online avec The Contract. L’un est désormais à la tête d’une nouvelle agence d’aide aux vedettes qui propose à l’élite de Vinewood de régler ses problèmes de riches, tandis que l’autre vient de se lancer dans le commerce de cannabis. Pour faire prospérer son entreprise F. Clinton and Partner, le héros de GTA 5 va faire appel aux joueurs du monde entier, en plus de devoir aider le client de DJ Pooh : “Il s’avère que le téléphone que Dr. Dre avait perdu sur le chemin de Cayo Perico l’an dernier a atterri entre de mauvaises mains. Plus grave, le téléphone contient le bien le plus précieux de toute la ville, à savoir de la musique inédite. Ça pourrait bien être le gros coup dont l’agence a fortement besoin.”

The Contract de GTA Online, un premier trailer

GTA Online : The Contract sera disponible dès le 15 décembre prochain sur PS4, Xbox One et PC avec une nouvelle station de radio éclectique proposée par des invités très spéciaux, une mise à jour jamais vue de stations de radio existantes avec des tonnes de nouveaux morceaux inédits et exclusifs par Dr. Dre ainsi que de nouveaux artistes, de nouvelles opportunités de travail à l’agence, de nouvelles armes ou encore de nouveaux véhicules.

“Préparez-vous pour cette nouvelle aventure folle et hilarante se déroulant dans la ville de Los Santos, qui vous emmènera de l’ancien quartier de Franklin aux fêtes les plus huppées, de villas où règne la débauche aux bureaux du FIB et ailleurs, en compagnie de Franklin, de la pirate informatique Imani, du chien Chop et de votre équipe, à la recherche des précieux morceaux à ramener à Dr. Dre.“