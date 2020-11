GTA Online : The Cayo Perico Heist, la plus grosse aventure du mode multijoueur

La base du plus grand trafiquant de drogue du monde sur une île lointaine sera la nouvelle cible des joueurs pour un braquage dans The Cayo Perico Heist.

La poule aux œufs d’or de Rockstar Games et Take-Two Interactive profite d’un suivi impressionnant et régulier qui permet de relancer l’intérêt des joueurs à certains moments de l’année. Le nouveau contenu The Cayo Perico Heist aura ainsi pour mission de redynamiser le pic de connexion sur GTA Online avant la transition dès l’année prochaine sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft. En plus de proposer un braquage de grosse envergure, un lieu exotique inédit sera accessible, des armes tactiques et des véhicules inédits (comme un sous-marin servant de QG) seront disponibles, un nouveau lieu pour danser avec les prestations de nouveaux DJ mondialement connus sera à découvrir et plus de 100 nouvelles chansons seront présentes sur de nouvelles stations de radio.

Le braquage sera entièrement réalisable en solo ou jusqu’à trois autres joueurs : “Trouvez un moyen de vous introduire sur Cayo Perico, l’une des îles privées les plus sécurisées du monde. Évitez ou neutralisez les agents de sécurité lourdement armés qui y patrouillent sans relâche, puis échappez-vous avec de précieuses preuves compromettantes et le maximum d’œuvres d’art, d’or ou d’argent sale que vous pouvez transporter. Choisissez vos outils. Choisissez votre approche. Choisissez votre équipe… ou allez-y seul. Votre seule obligation… revenir à Los Santos en un seul morceau.”

The Cayo Perico Heist de GTA Online, un premier trailer

La mise à jour la plus vaste, la plus audacieuse et la plus intense de Grand Theft Auto Online sera disponible dès le 15 décembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.

“Il est temps de faire monter les enjeux plus haut que jamais. Vous avez fait sortir un espion condamné du pénitencier de Bolingbroke. Vous avez sauvé le monde d’un milliardaire égocentrique spécialisé dans la technologie. Et vous avez battu toutes les probabilités pour vider un casino de son argent. Cette fois, vous vous attaquez à une île entière.“