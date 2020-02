GTA Online : Rockstar ajoute les courses de F1 au jeu

Le toujours aussi populaire jeu en ligne se voit ajouter un mode compétition et deux nouvelles voitures, histoire de passer encore un peu plus de temps absorbé dans l'univers de Los Santos.

Rockstar a commercialisé GTA V en 2013 sur PS3 et Xbox 360, en 2014 sur PS4 et Xbox One et en 2015 sur PC, et n’a cessé depuis de vendre des exemplaires par palettes entières. Le jeu vidéo cumule aujourd’hui 120 millions de ventes selon Gameblog et se plaçait encore et toujours en tête des ventes du PlayStation Store et de Steam en août et juillet derniers grâce à Diamond Casino & Hotel. L’extension qui ajoute à Los Santos un lieu où l’argent règne en maître dans le quartier de Vinewood a renouvelé l’intérêt des joueurs, ce que le studio parvient à faire avec succès depuis le lancement de GTA Online. L’expérience multijoueur a connu des records de fréquentation, qui pourraient bien être à nouveau dépassé avec Open Wheel Races, le dernier ajout en date. Si conduire dans GTA a toujours été particulièrement plaisant, ce nouveau mode compétitif va rendre les choses plus intéressantes encore.

7 pistes et 2 nouveaux véhicules

Open Wheel Races permettra aux joueurs de conduire des monoplaces à travers 7 nouvelles pistes contre d’autres joueurs. On pourra par exemple faire un tour du côté de l’aéroport international de Los Santos, ainsi qu’un autre dans le quartier de Davis. Pour ajouter du piment et du contenu, Rockstar propose deux nouveaux véhicules : l’Ocelot R88 et le Progen PR4. Il est possible de les acheter dans le magasin Legendary Motorsport et les personnaliser avec différents pneus, spoilers, mods moteurs et plus encore.

De quoi faire vivre GTA Online encore plus longtemps

Sur le site officiel, le développeur vante les mérites de ses nouveaux véhicules et en profite pour noter avec humour : “La vitesse n’est qu’un mot. Mais c’est difficile de s’en souvenir quand on génère suffisamment de force G latérale dans les virages pour transformer vos organes internes en smoothie.” En rajoutant un élément compétitif de plus dans son jeu en ligne, nul doute que Rockstar maintiendra encore pour longtemps les audiences actuelles.