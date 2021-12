GTA Online : l’extension The Contract ajoute une chaîne musicale présentée par Rosalía

Les chanteuses Rosalía et Arca arrivent dans GTA Online dans le cadre de l'extension The Contract, disponible dès aujourd'hui.

L’extension The Contract de Grand Theft Auto Online arrive ce jour. Avec elle, son lot de nouveautés. Dr. Dre n’est pas le seul artiste à rejoindre le jeu. Ce DLC viendra notamment ajouter une nouvelle station musicale animée par Rosalía et Arca. C’est Rockstar Games qui a annoncé la bonne nouvelle il y a quelques jours. Motomami Los Santos verra les collaborateurs réguliers diffuser de la musique d’artistes comme Popcaan, Daddy Yankee et Caroline Polachek de Chairlift.

Cette station musicale diffusera aussi La Fama, le premier single du troisième album de Rosalía qui sortira bientôt, Motomami. Bien que ce ne soient pas des noms très populaires, Rosalía et Arca ont rencontré un franc succès dans leur genre respectif. Rosalía en particulier a gagné pas moins de huit Latin Grammy Awards, y compris celui de meilleur album de l’année pour son deuxième album El Mal Querer.

En plus de Motomami Los Santos, The Contract proposera des mises à jour aux deux stations musicales déjà présentes dans le jeu. Radio Los Santos sera agrémentée de nouveaux titres de Hit-Boy, Freddie Gibbs, Future et Tyler, The Creator. West Coast Classics, de son côté, aura droit à une nouvelle section dédiée à Dr. Dre. Elle diffusera des collaborations marquantes enregistrées par le rappeur américain avec 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige et autres. Voilà qui devrait faire du bien aux oreilles des joueurs et donner une bonne dose de nouveautés pour celles et ceux qui ont l’habitude d’écouter ces stations.

L’extension The Contract arrive dès aujourd’hui. On en profite pour rappeler que, à compter du 16 décembre, GTA Online ne sera jouable que sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Rockstar Games avait annoncé en juin dernier que le multijoueur du titre ne serait plus jouable sur Xbox 360 et PS3.