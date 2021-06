GTA Online : extinction des serveurs PS3 et Xbox 360 à la fin de l’année

GTA Online ne sera plus jouable sur PS3 et Xbox 360 à compter du 16 décembre 2021. Ainsi en a décidé le studio Rockstar.

GTA 5 est un vieux jeu, certes, mais les équipes de Rockstar parviennent à conserver encore des millions de joueurs, notamment via GTA Online. Cet opus permet aux joueurs fans de GTA de profiter du jeu en ligne avec leurs amis, un peu à la manière d’un MMO. Malheureusement pour celles et ceux qui joueraient encore sur PS3 ou Xbox 360, la fête sera bientôt terminée.

Fin de partie pour GTA Online sur PS3 et Xbox 360

Dans un communiqué publié par Rockstar, on apprend que le studio a décidé de fermer GTA Online pour les joueurs PS3 et Xbox 360 à la fin de cette année, le 16 décembre 2021 pour être précis. Selon Rockstar, décision a été prise pour pouvoir “avancer avec les mises à jour et le support” des consoles plus récentes, comme la PS4 et la Xbox One, ainsi que les lancements de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S prévu dans les mois à venir.

Fermeture des serveurs le 16 décembre 2021

“Nous continuons d’avancer sur les mises à jour et la prise en charge des versions PlayStation 4, Xbox One et PC de Grand Theft Auto Online – tout en préparant les lancements de cet automne des nouvelles versions améliorées de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les versions PlayStation 3 et Xbox 360 de GTA Online, y compris le site de suivi des stats via le Rockstar Games Social Club fermeront officiellement leurs portes le 16 décembre 2021.”

Comme le studio le précise, cela n’affectera que les joueurs PS3 et Xbox 360. Celles et ceux qui jouent encore PC, Xbox One ou PS4 pourront toujours profiter sans souci de leur jeu préféré. Une page se tourne, en tous les cas. Et il faut se dire que c’est pour le meilleur, puisque les versions Xbox Series X/S et PS5 sont déjà très prometteuses. À suivre !