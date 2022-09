GTA 6 : une fuite massive et historique liée à un piratage de Rockstar Games

Le studio américain Rockstar Games confirme une intrusion dans son réseau interne pour diffuser de nombreuses vidéos confidentielles de GTA 6.

Si le piratage de Rockstar Games est bien une réalité, les codes sources de GTA 6 et GTA 5 pourraient ne pas être impactés, ou du moins pas dans leur entièreté, malgré les dires du hacker sur certains forums spécialisés :

Nous avons récemment été victimes d’une intrusion dans notre réseau au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé illégalement à nos données confidentielles et les a téléchargées à partir de nos serveurs, y compris les premières séquences de développement du prochain Grand Theft Auto. Pour l’instant, nous ne prévoyons pas une interruption de nos services de jeux en direct ni d’effet à long terme sur le développement de nos projets en cours.

Une présentation avancée pour GTA 6 ?

Rockstar Games n’a pas l’intention de modifier ses plans suite à la fuite inattendue de GTA 6 :

Nous sommes extrêmement déçus que des détails sur notre prochain jeu soient partagés avec vous de cette façon. Notre travail sur le prochain Gran Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. Nous vous tiendrons bientôt au courant et, bien sûr, nous vous présenterons ce prochain jeu lorsqu’il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu dans cette situation.

GTA 6 ou la plus grosse fuite de l’histoire de l’industrie vidéoludique

Il s’agit de l’un des jeux les plus attendus de l’histoire, si ce n’est le plus attendu, et près de dix ans après le lancement de GTA 5, nous sommes toujours dans l’ignorance de la prochaine itération de la série. À présent, “grâce” à cette fuite, les fans de la franchise savent à peu près quand et où se déroule le jeu, comment il est structuré, et même l’identité des personnages principaux. De nombreux éléments (pas moins de 90) circulent en ligne pour le moment, allant d’images fixes à plusieurs minutes de gameplay.

Dans une longue séquence, on voit un homme et une femme dévaliser ce qui semble être un restaurant dans une petite ville, avant d’être poursuivis par la police locale. Dans un autre clip, nous voyons des environnements de test qui révèlent une grande carte ouverte, qui est identifiée de plusieurs façons comme étant presque certainement basée sur Vice City. Certains plans suggèrent également que les personnages masculins et féminins sont des protagonistes communs, du même âge, voire des frères et sœurs. Rockstar Games doit désormais faire profil bas et surprendre ses fans au moment le moins prévisible avec une première bande-annonce de GTA 6.