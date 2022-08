GTA 6 sera une référence créative pour Take-Two Interactive

Officialisé depuis quelques mois, GTA 6 de Rockstar Games est attendu au tournant et devrait une nouvelle fois repousser les frontières du jeu vidéo avec une oeuvre vidéoludique forte et moderne.

Dans le cadre du dernier bilan financier de Take-Two Interactive, le PDG Strauss Zelnick a déclaré aux investisseurs et actionnaires de l’éditeur américain que le développement de GTA 6 était en bonne voie, tout en assurant que ce nouvel opus va secouer l’industrie vidéoludique :

Rockstar Games est déterminé à établir une fois de plus une référence créative pour la licence avec GTA 6, notre secteur et pour tous les divertissements, tout comme notre label l’a fait avec chacune de ses sorties de premier plan.

Take-Two Interactive demeure toujours aussi vague dans ses propos concernant GTA 6. Certains analystes ont suggéré que GTA 6 pourrait sortir au cours de l’année fiscale 2024, ce qui suggère une arrivée pour fin 2023 ou début 2024. Rockstar Games aurait également cherché à améliorer sa culture d’entreprise alors que le travail sur GTA 6 se poursuit, comme le révèle une récente enquête de Jason Schreier et Bloomberg.

Une héroïne Latina et un héros inspirés de Bonnie et Clyde dans GTA 6

L’histoire de GTA 6 s’inspire des célèbres criminels Bonnie et Clyde avec notamment un personnage féminin jouable. Il est attendu que cet opus continue à mettre l’accent sur la conduite et le gunplay, entrelacés d’une dose de satire sociale. Les premiers concepts prévoyaient l’inclusion de territoires calqués sur de vastes étendues d’Amérique du Nord et du Sud, mais Rockstar Games a revu ces ambitions à la baisse et a réduit la carte principale à une version fictive de Miami et de ses environs.

Il a également été affirmé que la carte de GTA 6 pour le mode solo sera mise à jour au fil du temps, ajoutant régulièrement de nouvelles missions et de nouvelles villes, ce qui, selon les dirigeants de Rockstar Games, devrait permettre de réduire le crunch durant les derniers mois du développement. Il semblerait que GTA 6 dispose d’un plus grand nombre de lieux intérieurs que les précédents jeux afin d’offrir une immersion encore plus riche et réaliste.

GTA 5 met la pression à GTA 6 avec ses ventes et ses records

GTA 6 fera suite à GTA 5, sorti pour la première fois sur PS3 et Xbox 360 en 2013. L’éditeur Take-Two Interactive a depuis commercialisé une version PC et de multiples versions sur consoles (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series). Le jeu le plus vendu de la décennie continue de séduire les joueurs comme l’a expliqué Strauss Zelnick suite à l’annonce d’un nouveau cap dépassé :