GTA 6 pourrait introduire des PNJ bien plus intelligents

Les PNJ sont légion dans les jeux vidéo et il faut admettre qu'ils ne sont pas franchement intelligents. Cela pourrait changer avec les progrès réalisés en termes d'intelligence artificielle.

Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, vous avez très certainement déjà rencontré des PNJ (personnages non joueurs). Ceux-ci permettent d’aider les joueurs, ou de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut bien admettre qu’ils ne sont pas franchement intelligents. Avec les progrès réalisés dans l’intelligence artificielle, on peut cependant imaginer des jeux bien plus aboutis sur ce point.

Des PNJ plus intelligents dans GTA 6 ?

Il faut bien le reconnaître, l’intelligence artificielle qui contrôle les PNJ dans les jeux vidéo n’est pas des plus vivaces, mais une fois encore, ces personnages non joueurs ne sont pas vraiment conçus pour être intelligents. D’ordinaire, les PNJ sont simplement là pour faire avancer l’histoire ou pour vendre des items aux joueurs, cela n’a donc jamais vraiment été un souci.

Cela étant dit, il semblerait que Take-Two réfléchisse à approfondir quelque peu cet aspect. Ce qui a conduit à penser que, peut-être, les premiers résultats de ces travaux pourraient se retrouver dans le très attendu GTA 6 (Take-Two étant la maison-mère de Rockstar, développeur de la franchise mondialement connue). C’est en tous les cas ce que laisse entendre un brevet découvert récemment et partagé sur Reddit.

Take-Two réfléchit en tous les à rendre ces personnages plus intelligents

Le brevet en question décrit “un système et une méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu vidéo”. Basiquement, il s’agirait là de tenter de rendre les PNJ plus vivants et plus naturels. Par exemple, dans le monde réel, les gens marchent à des vitesses différentes, conduisent à des vitesses différentes et tout le monde est occupé à faire ses petites affaires.

Avec ce brevet, on pourrait imaginer voir cet effet répliquer dans les jeux. Plutôt que d’avoir des PNJ qui suivent des commandes limitées ce qui fait très robotisé en jeu, chaque PNJ pourrait avoir sa propre personnalité, ce qui rendrait les choses très intéressantes. Le document ne mentionne pas explicitement GTA mais il est fait référence à une “poursuite à grande vitesse” et au “trafic ambiant”, ce qui laisse à penser que ceci pourrait être utilisé dans un futur opus GTA.