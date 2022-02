GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X : un point sur les améliorations et nouveautés

La next-gen arrive enfin pour GTA 5 : “Ces nouvelles versions auront des nouveaux modes graphiques avec améliorations de texture et de distance d’affichage, des options HDR et du Ray Tracing ainsi qu’une résolution allant jusqu’à la 4K à 60fps. Elles offriront également des avancées technologiques propres à la dernière génération de consoles, dont des temps de chargement plus rapides, un audio 3D immersif, ainsi que d’autres fonctionnalités spécifiques à la plateforme comme un retour haptique amélioré et bien plus encore. Les joueurs sur PS4 et Xbox One désirant continuer leur aventure sur les consoles nouvelle génération pourront transférer leur progression du mode histoire ainsi que leurs personnages et leur progression actuels du mode multijoueur.”

We'd like to take this opportunity to thank everyone in the GTA Online community for playing with us across 2021.

As we enter our third console generation and with much more to come in 2022 and beyond, here is a look at just some of what’s on the way. https://t.co/8KbrCRSBc2 pic.twitter.com/ia0WAnKPhR

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022