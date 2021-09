GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X : la sortie est décalée à mars 2022

La version de GTA 5 sur les consoles de nouvelle génération se dévoile avec des extraits inédits.

Alors que GTA 5 devait arriver le 11 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S avec une multitude d’améliorations techniques et graphiques afin de rendre l’expérience de base pratiquement inédite, Rockstar Games annonce finalement un report de plusieurs mois : “Bien que nous soyons extrêmement enthousiastes à l’idée de porter le jeu sur la dernière génération de consoles, il a encore besoin de quelques mois supplémentaires pour être peaufiné et affiné. Nous avons hâte de partager bientôt plus de détails sur ces versions étendues et améliorées, notamment le standalone de GTA Online.”

Un trailer pour la nouvelle version next-gen de GTA 5

GTA 5 sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S en mars 2022. A noter que les membres du PlayStation Plus, nouveaux et existants, peuvent encore profiter de bonus exclusives, dont 1.000.000 de dollars chaque mois pour la version PS4 de GTA Online jusqu’au lancement du jeu sur PS5 en mars 2022. En outre, la nouvelle version standalone de GTA Online sera offerte aux possesseurs d’une PS5 pendant trois mois.