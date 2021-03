GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X : bien plus qu’un simple portage selon Take-Two Interactive

L'éditeur américain Take-Two Interactive est convaincu que la nouvelle version de GTA 5 sera un porte-étendard de la next-gen.

Après huit ans de commercialisation sur PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 et PC (Steam, Epic Games Store, Rockstar Games Launcher), GTA 5 s’est écoulé à plus de 140 millions d’exemplaires dans le monde entier et se classe désormais à la troisième place des jeux vidéo les plus vendus dans l’histoire de l’industrie vidéoludique. Le parangon des jeux en monde ouvert s’est d’ailleurs mieux vendu en 2020 qu’en toute autre année, sauf lors de son lancement en 2013. Avec un tel succès et un chiffre d’affaires s’élevant à plusieurs milliards de dollars, Take-Two Interactive n’allait pas se priver de la PS5 de Sony ainsi que les Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft pour relancer une fois de plus les ventes.

Durant la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, le président Strauss Zelnick a assuré que le remaster sur les nouvelles consoles de salon allait offrir une grande expérience aux joueurs : “Nous avons fait du bon travail avec la série Mafia, par exemple, et GTA 5 se dirige maintenant vers sa troisième génération, ce qui est incroyable. C’était un porte-étendard lors de son lancement, il a continué à être le porte-étendard de la deuxième génération, nous verrons comment Grand Theft Auto se débrouillera dans la prochaine génération. Bien sûr, je suis convaincu que Rockstar va nous offrir une expérience formidable, mais on ne peut pas faire ça si on ne fait qu’un simple portage.”

L’art de la remasterisation chez Take Two Interactive

Strauss Zelnick a également évoqué la place des remasters dans la stratégie de l’éditeur américain : “Nous ne nous contentons pas de porter des titres comme la concurrence, nous prenons le temps de faire le meilleur travail possible pour que le titre soit différent dans sa nouvelle version et adapté à la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons. Ainsi, nous améliorons la technologie, nous améliorons les visuels et nous améliorons les performances. Et c’est pourquoi je pense que nos titres remasterisés se débrouillent généralement si bien.”

Un trailer pour GTA 5 next-gen

La nouvelle version de GTA 5 arrivera dans le courant de l’année sur PS5 en exclusivité temporaire avec des améliorations techniques, des mises à niveau visuelles et des optimisations de performances ainsi que du contenu exclusif pour le mode multijoueur.