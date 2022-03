GTA 5 et GTA Online : prix, transfert de sauvegardes et éditeur de carrière sur next-gen

Disponibles au préchargement sur les boutiques numériques, les nouvelles versions de GTA 5 et GTA Online proposeront de nouveaux modes graphiques, des textures de meilleure qualité, des options HDR, le Ray Tracing, des temps de chargement plus rapides, un audio 3D immersif ainsi que des fonctionnalités spécifiques aux plateformes comme une compatibilité avec les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la DualSense.

Pre-loading for GTAV and GTA Online on PlayStation 5 and Xbox Series X|S is now available.

Plus, get details on rewards for migrating your GTA Online character from PS4 or Xbox One, the new GTA Online Career Builder, and more: https://t.co/V9ZK57eK4r pic.twitter.com/wR87mwQKrV

— Rockstar Games (@RockstarGames) March 8, 2022