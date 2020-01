GTA 4 a été retiré de Steam à cause de Games for Windows Live

La quatrième opus de la licence GTA du studio Rockstar Games n'est plus en vente sur la plateforme Steam.

Abandonné depuis maintenant sept ans, le service en ligne Games for Windows Live de l’éditeur américain pose des problèmes à la version PC de GTA 4. Les joueurs ne peuvent plus se le procurer sur Steam… Un porte-parole de Rockstar Games explique pourquoi et annonce que les équipes de la structure américaine vont se pencher sur ce problème : “Grand Theft Auto 4 a été créé à l’origine pour GFWL. Comme Microsoft ne prend plus en charge cette plateforme, il n’est plus possible de générer les clés supplémentaires nécessaires pour continuer à vendre la version actuelle du jeu. Nous examinons d’autres options pour distribuer GTA 4 sur PC et partagerons plus d’informations dès que possible“.

La solution la plus logique serait de proposer le jeu via le Rockstar Games Launcher. Il est bon de rappeler que le portage PC de GTA 4 a souvent souffert d’un manque de considération de la part de Rockstar Games, notamment son optimisation qui a fait vivre un calvaire à de nombreux fans.

GTA 4, l’envers du rêve américain

“Le rêve américain existe-t-il encore à l’heure actuelle ? Pour Niko Bellic, qui vient tout juste de débarquer d’Europe, la réponse est oui. Ce rêve représente l’espoir de réussir un jour à échapper à son passé. Pour son cousin, Roman, c’est faire fortune à Liberty City, la ville où tout devient possible. Mais alors qu’ils se laissent entraîner par les dettes et des fréquentations douteuses (escrocs, bandits et sociopathes) ils vont vite découvrir que la réalité n’a rien à voir avec leurs rêves. Au coeur d’une ville qui ne jure que par l’argent et l’apparence, le rêve des uns peut être le cauchemar des autres.”