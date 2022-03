GSC Game World suspend le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl

A cause du conflit russo-ukrainien, le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl est mis à l'arrêt par le studio GSC Game World.

Comme de nombreux studios basés dans le berceau de la civilisation slave orientale, GSC Game World est impacté par la terrible invasion militaire russe en Ukraine : “La semaine passée, nous avons fait le montage de la vidéo sur notre studio de capture de mouvement. Nous voulions montrer comment les cinématiques de notre production étaient créées. Nous avons pris le temps de regarder plusieurs vidéos, d’écrire des scripts et de parler avec les acteurs. La semaine passée, c’était il y a longtemps… Le 24 février dernier, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine et a envoyé des roquettes, des chars et des soldats dans notre patrie. Notre pays est obligé de se battre à nouveau pour exister. On dirait que c’est le prix de la liberté.”

Attendu pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC, S.T.A.L.K.E.R. 2 n’est malheureusement pas prêt d’être finalisé dans les temps : “Cette vidéo est notre réponse à vos préoccupations concernant notre vécu du contexte actuel. Maintenant, nous nous efforçons d’aider nos employés et leurs familles à survivre. Le développement de notre production a été mis en suspens. Mais nous allons assurément continuer. Après la victoire. Gloire à l’Ukraine.”

Quel avenir pour S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl ?

Si le conflit diplomatique et militaire entre la Russie et l’Ukraine ne date pas d’hier, il a pris une tournure inattendue à la fin du mois de février… Les prémices d’une nouvelle Guerre froide ne sont pas loin alors que le monde entier espère que la paix reviendra après de véritables discussions. Dans les conditions actuelles, GSC Game World et ses équipes ne peuvent plus s’occuper de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl au point que le développement pourrait ne jamais reprendre avant plusieurs mois. La sortie du FPS survival-horror est d’ores et déjà condamnée pour 2022 et peut-être même 2023. Une annulation n’est pas improbable dans la mesure où les développeurs pourraient ne pas retrouver la motivation avant longtemps.