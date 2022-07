Grounded : une série animée est en préparation

Le scénariste de Star Wars : Clone Wars, Brent Friedman, élaborera l'histoire de la série animée Grounded avec Brien Goodrich.

Produite par Obsidian Entertainment, Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media et Bardel Entertainment, l’adaptation animée de Grounded, prenant place dans le même univers que le jeu éponyme, suit quatre amis qui, l’été précédant le lycée, planifient de grandes choses pour se distinguer socialement, mais leurs plans sont bouleversés lorsqu’ils tombent sur une technologie de rétrécissement. Désormais plus petit que jamais, ils doivent apprendre à survivre dans un jardin gigantesque qui est une jungle pleine d’énormes prédateurs et qui cache une vaste conspiration corporative menaçant leur ville entière.

