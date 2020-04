Grounded : les survivants miniatures de Microsoft arrivent cet été en accès anticipé

En plus d'un amusant mode multijoueur, le studio Obsidian Entertainment dévoile l'aventure solo de Grounded.

Initialement prévue pour le printemps 2020 en accès anticipé via Steam Early Access et Xbox Game Preview lors de son annonce, la première création d’Obsidian Entertainment (équipe secondaire, la principale travaille sur un ambitieux RPG) en tant que membre des Xbox Game Studios est finalement planifiée pour le 28 juillet prochain sur Xbox One et PC dans ce même format. Et oui, la version complète de Grounded sortira seulement en 2021 (le prix du jeu augmentera au fur et à mesure que des fonctionnalités seront rajoutées). Dans l’immédiat, les joueurs auront accès à environ 20 % du scénario complet, trois biotopes majeurs (les prairies, les haies et le brouillard), l’artisanat, la construction de bases, es armes et des armures de rang 1 et 2, au moins 10 insectes et le mode Arachnophobie.

La campagne solo de Grounded s’illustre en vidéo

Ce jeu des créateurs de The Outer Worlds porté sur le principe du “game as a service” perdra malheureusement vite son charme de survival fun à plusieurs avec cette expérience solitaire même si l’aspect survie sera toujours aussi présent avec la possibilité de collecter des ressources, crafter des armes et armures, construire et améliorer une base ou encore affronter des insectes géants. Sans l’aide d’un ou plusieurs amis, le robot BURG.L. interviendra dans certaines situations.

Obsidian Entertainment s’explique sur l’accès anticipé

Le studio de Microsoft donne les raisons derrière le format de Grounded : “Notre expérience en matière de financement participatif a démontré que les joueurs ont beaucoup à nous apporter dès les premiers stades du développement. L’accès anticipé nous permet de récolter les suggestions de la communauté et de les mettre rapidement en œuvre afin de vous offrir le meilleur jeu possible. Ces retours sont essentiels au développement de jeux tels que Grounded. Grâce à l’accès anticipé, nos joueurs auront la possibilité de s’impliquer dès le lancement (…) Nous voulons permettre à la communauté de s’exprimer et de nous contacter aussi facilement que possible. Nous serons à votre disposition pour discuter de vos remarques et les incorporer à chaque étape du développement, que ce soit sur notre blog, notre serveur Discord ou le carnet de développeur que nous mettrons à jour chaque mois.“