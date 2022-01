Griselda : Sofia Vergara sera la reine de la drogue colombienne

Créée par Eric Newman (Narcos, Narcos : Mexico) et réalisée par Andrés Baiz, avec Ingrid Escajeda en showrunner, cette nouvelle mini-série de six épisodes d’une durée de 50 minutes relatera la vie de Griselda Blanco, une colombienne qui a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire. Mère dévouée, son mélange mortel de charme et de sauvagerie insoupçonnable l’a aidée à naviguer entre famille et affaires pendant plusieurs années, ce qui lui a valu le surnom de “Veuve noire”. Elle a fait son entrée sur la scène de la culture pop après que ses exploits ont été mis en lumière dans le documentaire Cocaine Cowboys de 2006 et sa suite deux ans plus tard de Billy Corben. Elle a été interprétée par Catherine Zeta-Jones dans le biopic Cocaine Godmother en 2018.

Sofia Vergara stars as Griselda Blanco in a new limited series inspired by the Colombian businesswoman who created one of the most profitable cartels in history, which led to her being known as the “Godmother” — FIRST LOOK: pic.twitter.com/43ftcEZN57

