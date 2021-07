Grid Legends : une expérience de sport automobile immersive et innovante

Codemasters introduit un mode histoire dans un style documentaire à la Netflix pour Grid Legends.

Tourné en XR (Extended reality ou réalité étendue), un terme faisant référence à tous les environnements combinés réels et virtuels et aux interactions homme-machine générées par la technologie informatique et les appareils portables, et livré au format série documentaire comme Formula 1 : Drive to Survive, le mode histoire de Grid Legends sera digne d’un blockbuster avec le retour des légendaires Grid World Series. Directement au coeur de l’action, les joueurs devront faire face à des pilotes avec de fortes personnalités ainsi que des politiques d’équipe internes.

Les nouveautés de Grid Legends

Une IA avec une personnalité unique pour créer des courses imprévisibles, les adversaires se comportent encore plus comme des pilotes humains

Plus de 130 circuits, des pistes réelles de Brands Hatch et Indianapolis aux circuits urbains emblématiques de GRID comme San Francisco et Paris

Plus de 100 véhicules, des voitures de tourisme classiques aux gros convois, des monoplaces aux camions catégories Stadium

Un créateur de courses qui permet aux joueurs de concevoir des courses entre plusieurs catégories de voitures

Des courses en ligne avec des compétitions variées et une météo diversifiée

Un trailer pour Grid Legends

Grid Legends sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC en 2022.

“Grid Legends combine tout ce que nos joueurs aiment et ajoute des fonctionnalités de course encore plus passionnantes, y compris notre nouveau mode histoire épique“, a déclaré Chris Smith, directeur de la licence Grid chez Codemasters. “Nous offrons aux joueurs plus de variété et de choix, qu’il s’agisse de créer leurs courses ultimes à l’aide de notre créateur de course ou de ramener le mode Drift demandé par la communauté. Ce n’est que le début du voyage, et nous avons hâte d’en dévoiler plus dans les mois à venir.“