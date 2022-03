Gremlins : The Secrets of the Mogwai, une préquelle sur Gizmo en série animée

La série animée Gremlins : The Secrets of the Mogwai de HBO Max servira de préquelle au film Gremlins de 1984 et à sa suite Gremlins 2 : The New Batch de 1990.

Prenant place dans les années 1920 à Shanghai, en Chine orientale, Gremlins : Secrets of the Mogwai raconte l’histoire de la rencontre entre Sam Wing, 10 ans, et Gizmo, un jeune Mogwai. Avec une adolescente voleuse de rue nommée Elle, Sam et Gizmo entreprennent un voyage périlleux à travers la campagne chinoise, rencontrant, et parfois combattant, des monstres et des esprits colorés du folklore chinois. Dans leur quête pour rendre Gizmo à sa famille et découvrir un trésor légendaire, ils sont poursuivis par un industriel avide de pouvoir et son armée croissante de Gremlins maléfiques.

Deux saisons pour Gremlins : Secrets of the Mogwai

Prévue sur HBO Max et Cartoon Network (ACME Night Block), la série animée Gremlins : Secrets of the Mogwai est produite par Amblin Television, en association avec Warner Bros Animation, et sera composée de deux saisons avec dix épisodes. Le premier épisode sera présenté en avant-première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy le 13 juin prochain. Darryl Frank, Justin Falvey, Sam Register (Animaniacs) ainsi que Tze Chun (TKO Studios) et Brendan Hay (Robot Chicken) sont producteurs exécutifs. Dan Krall (Coraline) est lui producteur superviseur. A noter que le casting vocal comprend les comédiens Izaac Wang, Ming-Na Wen, B.D. Wong, James Hong, A.J. LoCascio, Gabrielle Nevaeh Green et Matthew Rhys.