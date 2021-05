Green Lantern : Finn Wittrock va incarner Guy Gardner dans la série live-action de HBO Max

La série télévisée Green Lantern de HBO Max mise sur le comédien américain Finn Wittrock pour interpréter le rôle principal.

Écrite par Greg Berlanti, Marc Guggenheim et Seth Grahame-Smith, l’adaptation de Green Lantern en série sur la plateforme HBO Max va réinventer le grand classique de DC Comics à travers une histoire qui s’étend sur plusieurs décennies et galaxies, en commençant sur Terre en 1941 avec le tout premier Green Lantern, Alan Scott, agent du FBI secrètement gay, et en 1984, avec le mâle alpha Guy Gardner et la demi-alien Bree Jarta. Ils seront rejoints par une multitude d’autres Lanternes, des favoris de plusieurs comics aux héros inédits.

Finn Wittrock To Headline ‘Green Lantern’ HBO Max Series As Guy Gardner https://t.co/oRcmBZLu9q — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 30, 2021

Un Green Lantern patriote sur le petit écran

Le Guy Gardner/Green Lantern qui sera incarné par Finn Wittrock (The Big Short, Ratched, Semper Fi, Deep Water) est présenté comme une masse imposante de masculinité et, tel que rendu dans les comics, une incarnation de l’hyper-patriotisme des années 1980. Cela n’empêche pas Guy d’être quelqu’un de sympathique. Berlanti, Guggenheim et Grahame-Smith sont producteurs exécutifs de la série télévisée prévue pour l’année prochaine avec Geoff Johns, Sarah Schechter, David Madden et David Katzenberg, tandis qu’Elizabeth Hunter et Sara Saedi sont co-productrices.