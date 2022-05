GreedFall 2 : The Dying World sera à la fois une suite et une préquelle

Un nouveau gameplay de combat plus tactique sera introduit dans GreedFall 2 : The Dying World.

Prévu pour 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, GreedFall 2 : The Dying World se déroulera avant les événements de GreedFall et les aventures du personnage De Sardet. Dans la peau d’un natif de Teer Fradee, les joueurs devront explorer Gacane, un continent écartelé par la guerre, meurtri par la malichor et les conspirations politiques des différentes factions, dans le but de mettre un terme aux ambitions de conquête d’un homme malhonnête et retrouver une certaine liberté en usant de diplomatie, de ruse, de combat et de l’aide d’alliés divers et variés.

Un teaser pour GreedFall 2 : The Dying World

“L’amour de l’univers de GreedFall ne nous a jamais quitté, et c’est avec un immense plaisir que nous y revenons“, déclare Jehanne Rousseau, fondatrice et responsable de Spiders. “Dans ce nouvel opus les joueurs découvriront le vieux continent aux paysages plus variés et plus vastes, ils y rencontreront de nouveaux compagnons et de nouvelles factions, et j’espère qu’ils y vivront des aventures mémorables“. Alain Falc, PDG de NACON, ajoute : “De nombreux fans à travers le monde réclamaient cette suite, et nous sommes heureux d’éditer ce nouvel opus qui les ravira à coup sûr, tout en séduisant de nouveaux joueurs, amateurs de jeux de rôle, de belles histoires, d’action et de fantasy.”