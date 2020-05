Gravity Well : un nouveau studio anti-crunch qui veut faire des AAA en petit comité

Drew McCoy et Jon "Slothy" Shiring, deux anciens de chez Respawn Entertainment, annoncent la création de Gravity Well.

Producteur sur Titanfall et Apex Legends du temps où il travaillait encore au sein de Respawn Entertainment, Drew McCoy a décidé de fonder un studio spécialisé dans les jeux AAA avec des valeurs fortes dans une industrie où les polémiques sont de plus en plus nombreuses : “Nous lançons un studio parce que nous voulons faire des jeux. Nous voulons avoir du temps pour avoir des idées et des avis de toute l’équipe. Nous construisons ce studio pour qu’il dure des décennies, et cela ne se fait pas sans faire passer l’équipe en premier. Nous considérons la santé de l’équipe comme une priorité absolue. Cela signifie que nous sommes contre le crunch. Cela signifie une bonne rémunération. Cela signifie que tout le monde chez Gravity Well a une liberté de création, parce que lorsque quelqu’un d’autre prend toutes les décisions, le travail n’est pas amusant et le produit final n’est pas aussi bon. Nous préférons réduire au maximum et nous concentrer pour livrer uniquement ce que nous aimons.”

Today we announced the formation of our new studio, Gravity Well. Founded by Respawn alumni, Jon Shiring and Drew McCoy, we're looking to build a world-class team of developers to create fun and innovative AAA games. Interested? Submit your resume! https://t.co/XYcSgOiFi8 — Gravity Well (@gravitywellgame) May 11, 2020

Les développeurs seront libres avec le studio Gravity Well

Ancien lead programmer chez Respawn Entertainment et Infinity Ward, Jon Shiring ne veut pas commettre les erreurs qui se répètent encore et encore depuis des années dans le milieu des jeux vidéo avec Gravity Well : “Demandez autour de vous, et vous obtiendrez la même réponse des développeurs – une fois que la taille de votre équipe dépasse 100 personnes, tout change. Ce n’est la faute de personne – les grandes organisations évoluent lentement. Vous avez besoin de réunions juste pour prendre des décisions. Les choix sont cloisonnés et les génies créatifs deviennent moins créatifs. Alors ne faisons pas cela. Nous allons constituer une équipe de 80 à 85 personnes au maximum. Nous ne sommes pas satisfaits du faible niveau de risque créatif qui permet de financer les projets de nos jours. Nous voulons explorer de nouvelles idées audacieuses exclusivement pour les consoles et PC de la prochaine génération. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, nous mettons en place le studio pour le travail à distance dès le début. L’une des valeurs fondamentales de Gravity Well étant la diversité accrue, nous sommes heureux de ne pas être paralysés par les problèmes de délocalisation ou de visa de travail. Nous voulons engager les meilleurs talents du secteur, quel que soit votre lieu de résidence.“