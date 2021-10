Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, une compilation avec des versions remasterisées de GTA III, Vice City et San Andreas

Retour à Liberty City, Vice City et San Andreas avec des améliorations graphiques et des améliorations de gameplay modernes dans Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition.

A l’occasion des 20 ans de la sortie de Grand Theft Auto III (des objets exclusifs seront à récupérer dans GTA Online lors des évènements de cet automne comme des vêtements et motifs commémoratifs) , le studio américain Rockstar Games annonce que Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition proposera de nombreuses améliorations, tant au niveau des graphismes que du gameplay, et ce pour chacun des trois titres de la licence – tout en conservant le style et l’essence des versions originales. A noter que les versions existantes de ces classiques seront retirer des boutiques en ligne dans le courant de la semaine.

Un teaser pour Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sera disponible dès la fin d’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, ainsi que le premier semestre 2022 sur iOS et Android.