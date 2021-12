Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, les éditions physiques sont reportées d’une semaine

Alors que le lancement de la compilation Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition a été catastrophique, sachant que la communication était déjà très douteuse sur les remasters des trois classiques de la licence GTA, Rockstar Games s’est rapidement résolu à venir en aide du studio Grove Street Games en proposant diverses mises à jour pour améliorer l’expérience des joueurs. De ce fait, les éditions physiques sur PS4, Xbox One et Switch ne sont plus prévues pour le 7 décembre prochain.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

