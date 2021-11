Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, les comparatifs vidéos de Rockstar Games

Initialement développé par Rockstar Games, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition a été adapté pour les plateformes actuelles par le studio Grove Street Games en utilisant le moteur graphique Unreal Engine.

Désormais disponible en version numérique sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sera également disponible en version physique dès le 7 décembre prochain. Les versions mobiles (iOS et Android) sont toujours prévus pour le premier semestre 2022. Pour mémoire, cette compilation du studio américain Rockstar Games apporte de nombreuses nouveautés, comme des commandes plus modernes inspirées de GTA 5 ainsi que des améliorations graphiques et environnementales (meilleure résolution des textures, des lumières et une météo plus réalistes).

From top-down adventures to bustling fully open-worlds and beyond. Celebrate the legacy of Grand Theft Auto on PlayStation pic.twitter.com/MTQzzpufyc — PlayStation (@PlayStation) November 11, 2021

“La réponse et l’impact que nous avons ressentis de la trilogie originale de Grand Theft Auto était – et est toujours – une véritable leçon d’humilité pour nous tous“, a déclaré Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. “Nous sommes tellement reconnaissants envers tous les joueurs, et nous avons hâte que tout le monde puisse jouer à ces nouvelles versions.”

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, original vs remaster

Grand Theft Auto III a été le premier jeu à exprimer la volonté de créer un monde ouvert en 3D hautement détaillé et immersif pour donner aux joueurs une sensation de liberté jusqu’alors inconnue, dans un gameplay non linéaire combiné à une narration riche et presque cinématographique, sans compter les stations de radio, chacune avec sa sélection de titres spécifique et son animateur attitré.

Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition, original vs remaster

Grand Theft Auto : Vice City a raffiné cette approche. Toujours plus immersif, toujours plus détaillé, et toujours plus cocasse, il emmène les joueurs dans les années 1980 sous les néons d’une ville tropicale débordant d’excès et leur fait suivre l’histoire de Tommy Vercetti dans sa quête de vengeance.

Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition, original vs remaster

Grand Theft Auto : San Andreas est allé encore plus loin avec l’apparition de trois villes différentes et leurs alentours, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Carl Johnson, dit CJ, fait face aux dangers liés à la rue et aux flics corrompus pour sauver sa famille dans un hommage aux années 1990.