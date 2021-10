Grand Theft Auto : San Andreas, une version en réalité virtuelle est annoncée

De la VR pour Grand Theft Auto : San Andreas.

Oculus annonce qu’une nouvelle version de Grand Theft Auto San Andreas du studio Rockstar Games est en développement pour le casque de réalité virtuelle Quest 2 : “Découvrez une nouvelle perspective de Los Santos, San Fierro et Las Venturas en découvrant (à nouveau ou pour la première fois) l’un des mondes ouverts les plus emblématiques du jeu vidéo. C’est un projet que nous avons mis des années à réaliser et nous sommes impatients de vous en montrer davantage.”

Experience the iconic, open-world of Grand Theft Auto: San Andreas in an entirely new way. This @RockstarGames classic is in development for Oculus Quest 2. More details soon. #FBConnect https://t.co/fMPTmTFv6W pic.twitter.com/bz6YFGxRHH — Oculus (@oculus) October 28, 2021

La version VR de Grand Theft Auto : San Andreas n’est pas datée pour le moment. Il devrait s’agir d’une exclusivité temporaire pour l’Oculus Quest 2 avant d’arriver plus tard sur le PS VR 2. Oculus et Rockstar Games n’ont pour le moment pas confirmé si Grand Theft Auto : San Andreas en VR était lié à la compilation Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition.