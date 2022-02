Gran Turismo Sophy, le premier agent d’IA surhumain au service du divertissement

Une révolution dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Développé par Sony AI en collaboration avec Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment, Gran Turismo Sophy aura pour mission d’offrir aux joueurs du monde entier de nouvelles expériences de jeu pilotées par l’intelligence artificielle. Entraîné à l’aide d’une nouvelle plateforme d’apprentissage par renforcement profond (aucune combinaison d’algorithmes et d’infrastructure n’est en mesure de relever ce défi), ce premier agent d’IA surhumain surpasse les meilleurs pilotes du monde dans Gran Turismo.

Contrôle de la voiture de course – Compréhension fine de la dynamique automobile, des trajectoires et des manœuvres de précision pour conquérir les circuits difficiles

Tactique de course – Capacité à prendre des décisions au quart de tour pour s’adapter à l’évolution rapide des situations de course. GT Sophy a démontré sa maîtrise de tactiques telles que les dépassements dans le sillage, les dépassements croisés et même certaines manœuvres défensives comme le blocage

Étiquette de course – Pour devenir un modèle de fair-play, GT Sophy a dû se conformer à des règles de sportivité très raffinées mais floues, comme l’évitement des collisions par faute et le respect des trajectoires des adversaires

3, 2, 1 🏁 Meet Gran Turismo Sophy, a superhuman racing AI agent. Developed as a collab between Sony AI, PDI, and SIE, #GTSophy is the world's first AI agent to outrace the world's top players in @thegranturismo, achieving a new breakthrough in #AI. https://t.co/LG9QyFn7TG — Sony AI (@SonyAI_global) February 9, 2022

“Gran Turismo Sophy marque un jalon dans le développement de l’IA dont le but n’est pas simplement d’être meilleur que les joueurs humains, mais aussi de leur offrir un adversaire stimulant capable d’accélérer et de faire passer les techniques et la créativité des joueurs à une vitesse supérieure“, a déclaré Hiroaki Kitano, PDG de Sony AI. “En plus de contribuer au progrès de la communauté des joueurs, nous pensons que cette avancée est très prometteuse pour les domaines tels que les courses autonomes, la conduite autonome, la robotique à haute cadence et le contrôle“. Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital, rajoute : “La recherche en IA nous offre une bonne occasion de réfléchir réellement à ce que signifie être humain et à la manière dont la technologie et la société peuvent mieux coexister. Depuis sa première sortie en 1997, la franchise Gran Turismo n’a cessé de repousser les limites du jeu et de l’innovation poussée par sa curiosité technologique. Gran Turismo Sophy est une nouvelle démonstration de cette philosophie, et je suis convaincu que ce concept d’IA contribuera à l’avenir des jeux et des automobiles“. Kenichiro Yoshida, président du conseil d’administration et PDG de Sony Group Corporation, poursuit : “Notre objectif est de remplir le monde d’émotions, grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie, et Gran Turismo Sophy en est l’emblème parfait. Cette collaboration de groupe dans laquelle nous avons construit une IA de jeu pour les joueurs est vraiment unique à Sony en tant que société de divertissement créatif. Elle marque un pas de géant dans le développement de l’IA tout en offrant des expériences améliorées aux fans de GT du monde entier.”

L’IA aux commandes du divertissement avec Gran Turismo Sophy

Gran Turismo Sophy conjugue une expertise en matière de recherche et de développement fondamentaux de l’IA, un simulateur de course hyperréaliste et une infrastructure pour l’entraînement à grande échelle de l’IA. Il sera intégré dans Gran Turismo 7 sur PS5 et PS4 après son lancement en mars prochain via une mise à jour gratuite.

Sony AI a testé les capacités de GT Sophy en le faisant courir contre quatre des meilleurs pilotes de Gran Turismo au monde lors des deux événements Race Together 2021 Challenge des 2 juillet 2021 et 21 octobre 2021. Grâce aux leçons tirées de la première course pour l’améliorer, GT Sophy a battu les meilleurs pilotes GT humains dans les deux courses contre la montre et dans une course au format Gran Turismo Championships certifiée par la FIA lors du deuxième événement en octobre.