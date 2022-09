Gran Turismo : Orlando Bloom rejoint le casting

Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions misent sur l'acteur britannique Orlando Bloom pour l'adaptation cinématographique de Gran Turismo.

Réalisé par Neill Blomkamp et écrit par Jason Hall et Zach Baylan, le film Gran Turismo sera porté par Archie Madekwe, David Harbour et Orlando Bloom. Décrite comme une fantaisie sur un adolescent joueur de Gran Turismo qui gagne des concours Nissan avant de devenir un pilote de course dans la vie réelle, l’intrigue du film trace les grandes lignes de cette histoire passionnante qui sera diffusée le 11 août 2023 au cinéma.

Dans cette optique, l’adaptation cinématographique de Gran Turismo pour Sony Pictures Entertainment et PlayStation Productions devrait s’inspirer du concours GT Academy de Nissan, qui s’est déroulé entre 2008 et 2016 et a donné aux gagnants la chance de rejoindre le programme de développement des pilotes de Nissan. Le pilote britannique Jann Mardenborough est la réussite la plus notable de la GT Academy. Il a gagné en 2011 et a depuis participé à la GP3 Series, aux 24 heures du Mans et à la série Super GT japonaise.

Gran Turismo, l’excellence de l’automobile en jeu vidéo chez Sony

Gran Turismo a été commercialisé pour la première fois au Japon en 1997 par Polyphony Digital et Kazunori Yamauchi, qui ont révolutionné le genre des jeux de course en créant ce qui est considéré comme le simulateur de conduite le plus authentique grâce à ses graphismes plus vrais que nature, sa technologie physique et son souci du détail. Sorti le 4 mars dernier, Gran Turismo 7 rassemble le meilleur de la licence au fil des années sur PS5 et PS4.