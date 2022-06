Gran Turismo : le film retracera l’histoire d’un joueur devenu pilote

Le long-métrage Gran Turismo, qui sortira l'année prochaine au cinéma, est basé sur une histoire vraie.

Réalisé par Neill Blomkamp et basé sur un scénario de Jason Hall, le film Gran Turismo de Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions et Columbia Pictures va suivre l’histoire d’un adolescent qui joue à la célèbre simulation automobile du studio japonais Polyphony Digital et dont les talents de pro-gamer ont permis de remporter une série de concours organisés par Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel. Si aucun nom n’a été officiellement communiqué, Jann Mardenborough pourrait être au coeur de cette adaptation cinématographique prévue pour le 11 août 2023 dans les salles obscures.

Neill Blomkamp’s ‘Gran Turismo’ Movie Lands August 2023 Release in Theaters https://t.co/OpkIcWN6Ch — The Hollywood Reporter (@THR) June 14, 2022

Joueur de Gran Turismo à ses heures perdues, il a participé à la troisième compétition de la GT Academy, une émission de télé-réalité où les joueurs de Gran Turismo 6 s’affrontaient sur des circuits virtuels avant de passer à la conduite réelle, et est devenu le plus jeune gagnant, ainsi que le plus titré, du show produit par Nissan et Sony. Le britannique Jann Mardenborough a depuis connu un certain succès dans le monde professionnel en participant à la série japonaise Super GT, au championnat européen de F3, à la série GP3 et aux 24 heures du Mans.

Jann Mardenborough à la GT Academy