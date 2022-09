Gran Turismo : David Harbour sera dans l’adaptation cinématographique

Le comédien américain David Harbour (Stranger Things, Hellboy, Black Widow) jouera le rôle d'un pilote retraité qui enseigne la conduite à un adolescent.

Inspiré d’une histoire vraie, le film Gran Turismo de Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions et Columbia Pictures se veut le récit ultime de la concrétisation du rêve d’un adolescent qui joue à la simulation automobile de Polyphony Digital, et dont les talents de joueur lui ont permis de remporter une série de concours organisés par Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel.

Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions chez Sony Interactive Entertainment, déclare :

Comme il s’agit de l’une des franchises les plus anciennes et les plus appréciées de PlayStation, c’est formidable de s’associer à nouveau avec Columbia Pictures pour donner vie à Gran Turismo de manière passionnante sur le grand écran. Nous avons hâte que le public découvre la vision du réalisateur Neill Blomkamp de cette histoire vraie et inspirante d’un joueur devenu pilote de course professionnel.

Du jeu vidéo au cinéma pour Gran Turismo

Neill Blomkamp réalise l’adaptation cinématographique de Gran Turismo dont le scénario est écrit par Jason Hall (American Sniper) et Zach Baylin (King Richard). Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que Doug Belgrad et Dana Brunetti, sont chargés de la production. Kazunori Yamauchi du studio japonais Polyphony Digital et Jason Hall participent également à la production exécutive.