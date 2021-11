Gran Turismo 7 : “Tuners”, les aspects du tuning des voitures

Les joueurs de GT7 peuvent acheter et installer toutes sortes de composants pour régler et personnaliser leurs véhicules, des nouveaux composants internes du moteur aux pièces d'échappement, en passant par la suspension et le freinage, et même les compresseurs.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, évoque la possibilité de régler et personnaliser plus de 400 voitures comme bon vous semble dans Gran Turismo 7 via un carnet des développeurs : “Un des plus grands plaisirs lorsque l’on possède une voiture est d’avoir la possibilité de la personnaliser et de la régler. Les plus petits ajustements peuvent faire la différence. Peaufiner vos réglages comme ceci ou utiliser une pièce particulière, vont modifier la voiture comme cela, vont vous faire prendre un virage d’une certaine manière. Je pense que le processus de régler la voiture selon vos préférences en essayant diverses possibilités est très agréable. Dans GT7, nous allons avoir le plus grand nombre de pièces de l’histoire de la série pour régler les voitures. Ceci donne aux joueurs d’avantage de possibilités de réglages, et de personnalisation pour s’adapter à leur style.”

Gran Turismo 7 sera disponible le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4.

De la réalité virtuelle pour Gran Turismo 7 ?

GT Sport était compatible avec la VR. Il est donc probable que GT7 aura aussi une certaine compatibilité avec la réalité virtuelle. La portée de cette derniére était toutefois limitée dans GT Sport puisque cela ne concernait que la salle d’exposition des véhicules et les modes tour de piste en solo. Étant donné la puissance supplémentaire de la PS5 par rapport à la PS4, il est possible que la réalité virtuelle joue un plus grand rôle dans GT7, mais pas dès son lancement puisque le PlayStation VR 2 de Sony n’est pas encore prêt de sortir.