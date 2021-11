Gran Turismo 7 : “Tracks”, le réalisme des circuits

Les circuits de Gran Turismo 7 seront toujours aussi photoréalistes grâce aux compétences des développeurs de Polyphony Digital.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, explique comment les différentes conditions d’éclairage et la météo dynamique vont changer la façon de conduire dans Gran Turismo 7 via un carnet des développeurs : “La première étape pour ajouter un circuit dans un de nos jeux est que notre équipe de capture se rende sur le circuit. Nous utilisons un scanner laser de haute précision qui permet de capturer toute la granularité de la surface du circuit. Personnellement, je pense que nous avons finalement atteint un niveau de réalisme qui est tangible. Différentes conditions de luminosité, une météo différente… ces choses qui peuvent complètement changer un circuit. Mon circuit préféré, réel ou fictif, est le Nürburgring. A chaque fois que je conduis sur celui-ci, je sens que je m’évade du monde dans lequel je vis et je suis transporté dans un monde complètement différent.”

Gran Turismo 7 sortira le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4.

Fanatec en partenariat avec Polyphony Digital pour Gran Turismo 7

La marque leader pour le matériel de simulation de course a conclu un partenariat avec le studio japonais Polyphony Digital. Ensemble, ils développent de nouveaux périphériques de course sous licence pour Gran Turismo 7 utilisant une technologie avancée de retour de force, dans le but de réduire la distinction entre la simulation de course et la course réelle.

The beginning of a new era: Fanatec and @thegranturismo. We’re thrilled to announce our partnership with PlayStation Studios, Polyphony Digital. Read the full press release here: https://t.co/gbDSi8xsf1#fanatec #granturismo #PlayStation pic.twitter.com/gCi2K3z2px — Fanatec (@fanatec) July 13, 2021

“Pendant de nombreuses années, Kazunori Yamauchi a repoussé les limites du côté logiciel et a joué un rôle massif dans la popularisation de la simulation de course. Nous avons maintenant uni nos forces dans le but commun de continuer à fusionner les courses virtuelles et réelles. Nous avons plusieurs projets passionnants en préparation et j’ai hâte de voir comment ils se comporteront dans Gran Turismo“, a déclaré Thomas Jackermeier, PDG d’Endor AG, société mère de Fanatec. Kazunori Yamauchi, PDG de Polyphony Digital, a ajouté : “Depuis de nombreuses années, Fanatec est l’une des sociétés les plus remarquables à la pointe de la technologie en matière de matériel de simulation. Si la qualité et les performances de leurs produits sont impressionnantes, c’est leur volonté d’innover dans le domaine des sports mécaniques qui nous touche le plus. Nous partageons ce même esprit et cette même ambition à long terme, et je suis vraiment enthousiaste à l’idée de ce que nous pouvons créer ensemble.“