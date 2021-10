Gran Turismo 7 : “The Starting Line”, un carnet des développeurs avec Kazunori Yamauchi

Dans les coulisses du développement de Gran Turismo 7.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, explique ce que la culture automobile représente pour lui et de la façon dont elle peut être vécue dans Gran Turismo 7 via un carnet des développeurs qui se permet de teaser subtilement le retour du circuit Deep Forest Raceway : “L’étendue de la culture automobile est très large. Je pense que la voiture est l’un des plus beaux produits industriels. L’appréciation de la beauté de leur forme, c’est ça la culture automobile. Mais une voiture est aussi faite pour être conduite par une personne. Maîtriser ces machines ultra performantes qui dépassent les limites humaines est une autre partie de la culture automobile. Il y a également de nombreuses voitures uniques produites aux quatre coins du monde. Apprécier ces voitures, en les collectionnant par exemple, est une autre partie cruciale de la culture automobile. De plus, il est possible d’améliorer les performances de notre véhicule, par exemple, en y installant des pièces spécifiques, ou en modifiant la maniabilité en ajustant quelques réglages. C’est une autre manière de profiter des voitures. Je pense donc vraiment que la culture automobile possède plusieurs facettes. GT7 est un jeu exhaustif et il y a différentes manières d’y jouer. Que vous conduisez vite, collectionnez des voitures, designez des livrées ou que vous preniez des photos, tous ces éléments font partie de votre vie avec les voitures.”

Gran Turismo 7 est attendu sur PS5 et PS4 le 4 mars 2022.

Brembo devient partenaire officiel technique en systèmes de freinage pour Gran Turismo 7

Le concepteur et constructeur italien de renom dans l’industrie automobile mettra ses produits d’amélioration à disposition des joueurs dans l’atelier de préparation de Gran Turismo 7. Ils pourront ainsi remplacer leurs disques de freins originaux par ceux de la gamme sport, à mesure qu’ils progresseront dans le jeu, pour améliorer leurs voitures avec différents systèmes de freinage Brembo. La sélection s’étendra jusqu’aux produits les plus performants et les plus distinctifs pour les routières, dont les disques de freins en carbone-céramique et les étriers GT|BM, disponibles en 8 différents coloris. A noter que le portrait de Brembo, ainsi que ses valeurs pourront être visionnés dans Brand Central de Gran Turismo 7. Les 60 ans d’histoire de la compagnie seront présentés dans le musée de Brand Central et le logo de la marque apparaîtra sur certaines pistes pour fêter ce partenariat.

“Nous sommes tout simplement fiers d’apporter le caractère unique des systèmes de freinage Brembo à la série des Gran Turismo. Cette franchise iconique de simulation de pilotage a une communauté fidèle de millions de joueurs à travers le monde depuis sa création, il y a près de 25 ans“, déclare Daniele Schillaci, président-directeur général de Brembo. “Pour nous, ce partenariat représente une extraordinaire opportunité de toucher la jeune génération, tout en nous conformant à notre vision ‘Turning Energy into Inspiration’. De l’asphalte à la piste, la performance et le concept de nos systèmes font désormais partie intégrante du monde virtuel de Gran Turismo 7. Notre ambition est d’approfondir davantage l’expérience de jeu, à l’instar de l’expérience de conduite dans la réalité.“