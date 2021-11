Gran Turismo 7 : “Scapes”, photographiez des voitures sous toutes leurs coutures

Il n'y a pas de limites à l'imagination avec le mode Scapes de Gran Turismo 7.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, évoque les possibilités du mode Scapes dans Gran Turismo 7 grâce à la puissance de la PS5 via un carnet des développeurs : “Cela fait un long moment que je suis lié à la photographie, depuis mon enfance. Mon père aimait les appareils photo. Et j’avais l’occasion d’utiliser son appareil reflex ou ses 8mm. Par exemple, quand vous achetez une voiture que vous aimez beaucoup, il est normal de l’amener à un bel endroit et d’en prendre une photo. Je pense que la fonctionnalité Scapes est quelque chose de vraiment unique. En tant que fonctionnalité, je pense que c’est… comment le formuler ? Très avant-gardiste, quelque peu expérimental. Depuis que nous avons lancé Scapes dans GT Sport, la créativité des utilisateurs a explosé et pris forme. Et c’est quelque chose de très agréable à voir.”

Gran Turismo 7 sera disponible le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4.

Course Maker et Track Path Editor dans Gran Turismo 7 ?

Comme le mode B-Spec, l’outil de création de parcours de Gran Turismo est l’un des éléments importants de la licence. Avec le thème “passé, présent et futur” pour GT7, il est certainement possible qu’un éditeur de parcours soit présent, même si aucune annonce n’a été faite pour le moment. Le format de l’éditeur de parcours était assez différent dans GT5 et GT6. Dans la première version de GT5, il n’y avait pas beaucoup de contrôle direct par le joueur. Il suffisait de choisir un emplacement, d’entrer quelques paramètres, et le jeu générait un circuit pour vous.

Le “Track Path Editor” de GT6 était plutôt un outil de création de circuits, que vous pouviez utiliser pour construire presque tous les circuits auxquels vous pouviez penser, mais vous deviez le faire avec une application sur un appareil mobile externe et l’importer dans le jeu. Il s’agit d’un outil que les nouvelles capacités de la PS5 pourraient grandement améliorer, et si un créateur de parcours apparaît dans GT7, il pourrait être un outil puissant pour la communauté.