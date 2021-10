Gran Turismo 7 : “Racer”, la course automobile et le retour haptique

La version PS5 de Gran Turismo 7 mettra à contribution le retour haptique de la DualSense.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, explique ce que la course automobile représente pour lui et comment le retour haptique de la DualSense (manette sans fil pour la PS5) changera les choses dans Gran Turismo 7 via un carnet des développeurs : “La course n’est pas quelque chose que l’on pratique tout seul. D’abord, vous réunissez une large équipe, ensuite, vous travaillez dur pour préparer une voiture. Quand vous pilotez, vous n’entendez pas uniquement le son de votre propre voiture, vous pouvez également entendre les voitures autour de vous. Et quand votre voiture bouge d’une certaine manière, par exemple, quand les pneus glissent en sous-virages, ils vont produire une sorte de vibration. Le retour haptique est utilisé pour que le joueur ressente cette sensation. Gran Turismo est un jeu dans lequel il y a énormément de choses à apprendre. Vous apprenez des choses au sujet des voitures, de leurs mécanismes, et également sur la conduite. Plus vous apprendrez et plus le jeu deviendra plaisant.”

Gran Turismo 7 sortira sur PS5 et PS4 d’ici le 4 mars 2022.

Les circuits de Gran Turismo 7

Circuits réels

Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos)

Autodromo Nazionale di Monza

Autopolis

Brands Hatch

Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de la Sarthe

Circuit de Spa-Francorchamps

Daytona International Speedway

Fuji International Circuit

Goodwood Motor Circuit

Mount Panorama

Nurburgring

Red Bull Ring

Suzuka Circuit

Tsukuba Circuit

WeatherTech Raceway Laguna Seca

Willow Springs

Circuits fictifs