Gran Turismo 7 : “Powered by PS5”, la puissance de la next-gen pour la célèbre simulation automobile

Polyphony Digital expose toutes les possibilités que la puissance de la PS5 offrira à Gran Turismo 7.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, explique comment la puissance de la PS5 va totalement changer l’expérience de Gran Turismo 7 via un carnet des développeurs : “Elle nous offre pour la première fois la possibilité de réaliser quelque chose que nous voulions faire depuis le debut de la licence. Personnellement, je pense que nous avons enfin atteint un niveau de réalisme qui est tangible. Nous avons exploité les gâchettes adaptatives ainsi que le retour haptique. Une manière d’utiliser ces fonctionnalités est pour recréer les sensations des freins. Par exemple, quand les freins atteignent un certain point et se bloquent, la résistance sur la gâchette s’annule. Nous essayons d’utiliser les gâchettes adaptatives pour montrer ce type de phénomènes. Dans GT7, la fonctionnalité Scapes va également bénéficier du Ray Tracing, ce qui veut dire que les voitures seront encore plus belles. Je pense que les visuels qui avant ressemblaient à des cinématiques ne ressemblent plus à ça. C’est ce que le Ray Tracing fait. La 4K, le 60fps et le HDR sont également des choses qui rendent le jeu plus réaliste. Quand je conduis sur les circuits, j’ai vraiment l’impression que le niveau de réalisme à dépassé un certain niveau et c’est toujours très marquant. C’est le niveau de réalisme que nous avons voulu atteindre depuis le début de notre travail sur la licence. J’ai trouvé ça très touchant.”

Le circuit Daytona International Speedway va faire son retour dans Gran Turismo 7

Daytona International Speedway a fait ses débuts dans la série de Polyphony Digital en 2007 avec GT5 : Prologue, avant de faire la transition vers Gran Turismo 5, puis Gran Turismo 6 en 2013. Cependant, le fameux circuit était absent de la liste des circuits de GT Sport et n’a jamais été ajouté malgré de nombreuses mises à jour. Il sera de retour dans GT7 avec une nouvelle version et normalement différents tracés.

Daytona International Speedway returns to Gran Turismo 7 on March 4. #GT7 pic.twitter.com/NF9rSckjof — Gran Turismo (@thegranturismo) January 12, 2022

Gran Turismo 7 sera disponible le 4 mars prochain sur PS5, mais également sur PS4.