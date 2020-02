Gran Turismo 7 : Polyphony Digital a bien débuté le développement sur PS5

Le nouvel opus de la licence Gran Turismo pour la PS5 se prépare tranquillement dans les locaux du studio japonais Polyphony Digital.

Plus de deux ans après la sortie de Gran Turismo Sport (spin-off axé sur la compétition en ligne) sur PS4, Polyphony Digital commence à avoir la tête du côté de la PS5 et de Gran Turismo 7, la prochaine mouture canonique de la célèbre simulation automobile. Habitué a dévoilé tout les mois les nombreuses nouveautés (voitures, défis, circuits) à venir dans GT Sport, le producteur Kazunori Yamauchi annonce du changement pour cette nouvelle année : “Les mises à jour seront désormais plus modestes en fréquence et en volume“. Le message à le mérite d’être clair, le contenu sera moins fourni que par le passé, et pour cause, puisque les équipes de Polyphony Digital travaillent d’ores et déjà sur le nouveau Gran Turismo pour la nouvelle console de Sony qui doit arriver d’ici fin 2020 si le coronavirus n’arrive pas à modifier les plans de l’industrie vidéoludique.

Update coming next week. This year's updates are modest in frequency and volume.

アップデートは来週来ます。今年のアップデートは頻度、量とも控えめ。⁰#GTSport — 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) February 23, 2020

L’évolution de Gran Turismo en vidéo (PS1-PS2-PSP-PS3-PS4)