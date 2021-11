Gran Turismo 7 : “Livery”, l’art de personnaliser des voitures

Introduit pour la première fois dans Gran Turismo Sport, l'éditeur de livrées de Gran Turismo 7 sera une version améliorée.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, évoque l’amélioration de l’ergonomie et la facilité d’utilisation de l’éditeur de livrées dans Gran Turismo 7 via un carnet des développeurs : “Des livrées ont été appliquées aux voitures de course depuis les années 1970. Certaines de ces livrées sont devenues iconiques et sont inextricablement liées aux souvenirs collectifs de certaines courses légendaires. Je pense qu’utiliser l’éditeur de livrées rend la voiture comme une page blanche, un moyen d’expression. C’est essentiellement un moyen pour les joueurs de s’exprimer. Le but principal en créant ce nouvel éditeur de livrées est d’en améliorer l’accessibilité pour les joueurs. Cet outil a déjà été utilisé pour créer plusieurs millions de livrées à date… et je suis constamment agréablement surpris de la créativité que montrent les joueurs.”

Gran Turismo 7 sera disponible le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4.

Le mode B-Spec de retour dans Gran Turismo 7 ?

B-Spec fait partie de la licence Gran Turismo depuis GT4, et bien qu’il ait échappé à GT Sport, il est fort possible que cette fonction revienne dans Gran Turismo 7, même si Polyphony Digital se montre discret sur le sujet pour le moment. Ce fameux mode a existé sous plusieurs formes différentes, mais le principe de base reste le même. Au lieu de conduire vous-même des courses, vous entraînez et guidez un ou plusieurs pilotes contrôlés par l’IA pour qu’ils courent à votre place. Il peut s’agir d’une courte course de sprint ou, dans les itérations plus récentes, d’une équipe de pilotes couvrant plusieurs heures d’une course d’endurance afin d’économiser la fatigue du joueur.