Gran Turismo 7 : le lancement serait prévu pour la première moitié de 2021 sur PS5

Une publicité officielle de Sony Interactive Entertainment laisse entendre que Gran Turismo 7 du studio Polyphony Digital devrait sortir l'année prochaine.

Nullement évoquée par le concepteur japonais Kazunori Yamauchi lors de l’unique présentation de Gran Turismo 7, la date de sortie de la nouvelle simulation automobile de Polyphony Digital fait pourtant l’objet d’une rumeur persistante depuis des mois. Si les fans espéraient une arrivée de GT7 dès le lancement de la PS5, le 12 et le 19 novembre prochain dans de nombreux pays, il est désormais acquis que l’exclusivité est plutôt planifiée pour la “fenêtre de lancement” (entre trois ou six mois d’attente) de la console. Alors que Sony se veut discret sur cette licence malgré des promesses sur l’utilisation de la puissance de la PS5 et des fonctionnalités de la DualSense, une publicité visible sur la plateforme YouTube suggère qu’une sortie est prévue pour la première moitié de 2021.

Erreur de communication ou réelle fuite malencontreuse avant une annonce officielle ? Le constructeur japonais n’a pas souhaité répondre pour le moment afin de confirmer ou infirmer cette information visible dans une mention en français. Gran Turismo 7 sur PS5 proposera des fonctionnalités classiques avec le retour des événements spéciaux, des championnats, de l’école de conduite, du magasin de pièces de tuning, du concessionnaire de voitures d’occasion, de GT Auto, tout en proposant le nouveau mode GT Sport, Brand Central et Discover.

Un trailer en 4K pour Gran Turismo 7