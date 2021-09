Gran Turismo 7 : la culture automobile au coeur d’une simulation photoréaliste

Bien plus encore que les anciens opus, Gran Turismo 7 a été conçu pour être un jeu de collection de voitures.

Retour aux sources oblige, les joueurs vont pouvoir entamer leur propre voyage et vivre des expériences enrichissantes à partir de la Mappemonde de Gran Turismo 7 via le mode Campagne GT. Déjà présent dans GT Sport, l’Éditeur de Livrée a été amélioré pour GT7 (interface utilisateur, usage et accessibilité). Avec Paysages, les prises de vue photoréaliste et panoramique de divers voitures à travers 43 pays et plus de 2500 lieux grâce à la technologie HDR pour animer la communauté seront facilitées avec diverses options et effets. Retravaillés grâce à de nouvelles technologies, les circuits historiques comme Trial Mountain et High-Speed Ring reviendront sur le devant de la scène.

GT Café sera un hub permettant de suivre les aventures du joueur dans le monde de GT ainsi qu’une collection de voitures spécifique. Les joueurs progresseront et achèveront des missions en obtenant des voitures en récompense après avoir pris part à des courses à travers le monde ainsi que chez Brand Central et les Concessionnaires. Pour le tuning, il faudra passer par GT Auto. Un lieu de rêve pour celui qui veut modifier sa voiture de A à Z (ajustements de la performance du moteur, suspension, matériel de transmission, freins, pneus, roues corps, cadres, pièces aérodynamiques huile de moteur ou encore présence d’une station de lavage). Enfin, le simulateur de changement de temps/météo recréé de très nombreuses références grâce à une multitude de données météorologiques et diverses conditions liées à l’heure de la journée ainsi qu’à l’espace où se déroule l’action afin de fournir une distribution granulométrique et une distribution des particules d’aérosol à l’échelle de l’environnement, le tout en suivant un processus unique à la franchise.

Un nouveau trailer pour Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 sortira exclusivement sur PS5 et PS4 à partir du 4 mars 2022.

Kazunori Yamauchi, président du studio japonais Polyphony Digital : “L’objectif de GT7 aujourd’hui est de concevoir un jeu qui permettra de vous transmettre la culture de courses automobiles forgée au cours des 150 dernières années, et ce que vous soyez un fan de cette culture depuis toujours ou que vous la découvriez. GT7 est à la fois un point culminant de la franchise visant à répondre aux attentes des fans que GT a pu attirer au fil du temps, et est un titre qui marque le début d’une mission difficile, celle de transmettre la totalité de la culture automobile dans un seul jeu vidéo.“