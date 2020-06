Gran Turismo 7 exploitera pleinement la puissance de la PS5 et ses fonctionnalités

Du SSD permettant de quasiment supprimer les temps de chargement aux fonctionnalités innovantes de la DualSense en passant par l'audio 3D, Gran Turismo 7 va tirer profit de la PS5 dans son ensemble.

Si Gran Turismo 7 a fait bondir de nombreux joueurs en affichant de sublimes graphismes 4K en native avec du 60 fps et du Ray Tracing durant l’événement PS5 – The Future of Gaming, le studio japonais Polyphony Digital est resté assez discret sur sa date de sortie, mais également son gameplay et ses fonctionnalités. Afin de canaliser l’impatience des fans, Simon Rutter de Sony Interactive Entertainment Europe a tenté d’apporter des éléments de réponse : “GT7 va bénéficier de presque toutes les améliorations technologiques que nous avons apportées à la PS5. Les temps de chargement seront presque nuls par rapport à ce qu’ils ont été dans le passé. Assis dans le cockpit, l’audio 3D vous permet d’entendre le rugissement tonitruant d’une Ferrari derrière vous ou devant vous, et vous pouvez reconnaître la différence entre cela et le bruit du moteur d’une Maserati. Au volant de la voiture, à l’aide de la manette DualSense, vous aurez une sensation différente dans vos mains, du goudron lisse et ondulé d’une piste de course à la sensation rugueuse d’une piste de gravier. Appuyer sur un accélérateur souple sera très différent d’appuyer sur une pédale de frein ou une palette de vitesse rigide.”

Un trailer pour Gran Turismo 7

Kazunori Yamauchi, le directeur de la simulation automobile de Polyphony Digital, a déclaré : “Je pense que ce nouveau Gran Turismo sur PS5 devrait combler les fans de la première heure, notamment avec le mode campagne. J’ai hâte que vous le découvriez, c’est vraiment super.”