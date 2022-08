Gran Turismo 7 : Dior prépare des accessoires exclusifs et une voiture de collection personnalisée

Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment s'associent à Dior pour créer un équipement de pilote automobile et personnaliser une De Tomaso Mangusta aux couleurs de la marque de haute-couture pour Gran Turismo 7.

La collection de vêtements de course pour Gran Turismo 7, spécialement conçue par le styliste britannique et directeur artistique des collections Dior pour hommes, Kim Jones, comprendra une combinaison de course jaune et grise, des gants assortis, des chaussures Diorizon réinterprétées et un casque bleu et gris. Un numéro spécial 47 a été incorporé au design en hommage à la date du premier défilé de mode de Christian Dior en 1947, qui a scellé le succès de la marque. Cette collection met pour la première fois en évidence les caractéristiques uniques du design de Dior dans un univers virtuel. Tous ces articles et l’édition spéciale de la De Tomaso Mangusta seront disponibles dans le jeu PS5 développé par Polyphony Digital à partir du 25 août prochain.

We are happy to announce our new collaboration with @PlayStation for @TheGranTurismo 7. A virtual capsule designed by Kim Jones takes the hallmarks of racing with the icons of the House to create ground-breaking skins and a customized vintage car, the De Tomaso Mangusta.#DiorGT7 — Dior (@Dior) July 30, 2022

“Nous avons collaboré avec Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment pour créer une voiture dans Gran Turismo 7, ainsi qu’une combinaison de course, un casque, des bottes et des gants, en somme un équipement de sport complet“, déclare Lucy Beeden, directrice du stylisme pour hommes chez Dior. “Le point de départ a été de regarder les publicités glamour de Dior Parfums des années 1960 aux années 1980. Elles évoquaient en quelque sorte ce style de vie glamour. Différents parfums sponsorisaient des courses de voitures, comme le rallye Dakar ou la course des 24 heures du Mans. Pour la voiture, nous avons travailler sur l’incroyable et limitée De Tomaso Mangusta. Nous avons choisi une couleur crème pour celle-ci. Sa forme est si robuste et elle est recouverte de tous ces logos de sponsors, nous voulions donc que la voiture elle-même ait l’air discrète. 1947 est un chiffre très important pour nous. C’est l’année où Christian Dior a fondé la Maison. Ainsi, chaque fois que nous réalisons un concept de ce genre, nous nous replongeons dans les archives et trouvons un moyen de le relier à Monsieur Dior lui-même“. Un membre de l’équipe artistique rajoute : “Cette collaboration a été conçue de manière globale, de la voiture à la tenue. Ces jolies couleurs, elles sont pop mais pas trop flashy. Le sponsoring a été placé à des endroits spécifiques. Nous avons utilisé les bons logos de la bonne période, car nous utilisons des logos des années 1960 et 1970, ainsi que le ‘CD Diamond’. Le logo ‘Dior Oblique’ a été utilisé de manière plus subtile, plus tonique, sur la tenue. La semelle des bottes est quelque chose que nous avons déjà dans la ‘Diorizon’. Nous avons changé la surface pour avoir quelque chose de plus sportif et plus proche de ce que devraient être les chaussures de voiture. Dans l’histoire du jeu, mais aussi des voitures de course, nous pensons que le jaune est quelque chose d’assez iconique. L’idée qu’une grande maison de couture française collabore avec le jeu de course le plus emblématique était tout simplement géniale et nous pensons que la dernière édition de Gran Turismo est tellement élevée en termes d’options et de luxe que c’était un mariage parfait pour ce projet.”

Gran Turismo 7 x Dior