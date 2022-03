Gran Turismo 7 : des améliorations et des patchs à venir

Polyphony Digital va considérablement améliorer Gran Turismo 7 pour satisfaire l'expérience automobile des joueurs.

Si les ventes de Gran Turismo 7 sont bonnes et les critiques plutôt correctes, le mauvais équilibrage et la connexion permanente ont fait réagir les fans de la licence de manière virulente sur les réseaux sociaux. Face à la gronde, Kazunori Yamauchi, PDG de Polyphony Digital, a décidé d’assumer les mauvaises décisions et promet du changement : “Merci pour votre soutien sans faille et vos constants retours, vous ne parlez pas dans le vide. Je voudrais vous présenter nos excuses pour la frustration et la confusion qui ont été causées par notre mise à jour de la semaine dernière, qui a non seulement fait planter les serveurs mais a également résulté en des ajustements à l’économie en jeu qui ont été fait sans donner d’explication claire à notre communauté. Nous savons que ce n’est pas l’expérience GT à laquelle vous vous attendez, et nous ferons un geste de bonne volonté envers vous sous la forme d’un pack de crédits non-achetés d’un million Cr, disponible pour tous les joueurs qui ont été affectés. Vous trouverez ces crédits sur vos comptes sous peu. Soyez sûrs de vous connecter au jeu avant le 25 avril prochain pour récupérer vos crédits.”

An update from Polyphony Digital on Gran Turismo 7 player experience improvements and upcoming patches: https://t.co/J4k80Gl7q1 pic.twitter.com/f6VBvUoRol — PlayStation (@PlayStation) March 25, 2022

Les nombreuses améliorations arriveront dans les prochaines semaines sur PS5 et PS4 : “Le patch de mise à jour déployé précédemment était censé rectifier un problème de récompenses inconstantes dans une partie des Évènements World Circuit. Mais, pour ré-établir la balance voulue et offrir des récompenses plus justes, basées sur le temps investi et sur la complétion, il était nécessaire de recalculer l’ensemble du système de récompenses. Pour améliorer l’expérience de jeu, nous allons lancer un patch considérable au début du mois d’avril. Le nombre d’Évènements sera augmenté, et nous ré-établirons le système de récompense avec un meilleur équilibre à travers tout le jeu, afin que tous les joueurs puissent en bénéficier. Au-delà de ces modifications, il y aura également quelques patches additionnels qui seront déployés entre maintenant et la fin du mois d’avril et qui ajouteront de nouvelles voitures et agencements de courses, ainsi que d’autres modifications. Enfin, nous voudrions profiter de cette opportunité pour annoncer quelques-unes des mises à jour à court terme sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Nous ne pouvons vous donner de date exacte ou être plus précis pour le moment.”

Les améliorations à venir dans Gran Turismo 7