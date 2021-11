Grammarly plus utile que jamais sur iPhone et iPad

Grammarly se met à jour sur iOS et offre désormais toutes les fonctionnalités de sa version desktop sur iPhone et iPad.

Si vous avez l’habitude d’écrire beaucoup sur votre ordinateur, vous utilisez très probablement un correcteur automatique. Et vous utilisez peut-être même plus précisément Grammarly. Ou tout du moins connaissez-vous l’existence de ce service. C’est un outil qui permet aux utilisateurs de vérifier leur orthographe, leur grammaire et peut même vous aider à donner un ton particulier à votre écrit. Bien que Grammarly existe depuis longtemps sur nos appareils mobiles, l’entreprise vient de publier une mise à jour rendant son service plus utile que jamais sur iPhone et iPad.

Grammarly se met à jour sur iOS

En effet, grâce à la version 2.0 de ce logiciel, Grammarly offre désormais toutes les fonctionnalités de sa version desktop sur les iPhone et autres iPad. Y compris l’éditeur qui permet aux utilisateurs d’écrire des documents longs, tout en profitant pleinement des outils de vérification d’orthographe et de grammaire propres à Grammarly. Sont aussi disponibles les statistiques personnelles ainsi que les succès pour vous aider à progresser avec le temps.

La mise à jour en question comporte aussi une extension pour le navigateur web Safari. Ainsi, même lorsque vous naviguez simplement sur vos sites préférés et que vous avez besoin d’écrire du texte, vous pouvez faire attention de ne pas faire de fautes grossières, qu’il s’agisse d’orthographe ou de grammaire. L’application, évidemment, reprend aussi le clavier Grammarly qui a été introduit en 2017. Autrement dit, si vous y êtes habitué(e) depuis lors, vous pourrez continuer d’en profiter pleinement.

Grammarly est une application gratuite, mais si vous souhaitez bénéficier de toutes les fonctionnalités et de tout ce que le service a à proposer, alors vous vous faudra opter pour l’abonnement mensuel. Pour découvrir ou redécouvrir Grammarly, direction l’Apple App Store.