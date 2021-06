Grâce à Snap, Rakuten Viber intègre la réalité augmentée à sa plate-forme

Viber est une des nombreuses plates-formes de messagerie instantanée existantes.

Snap Inc. est la maison mère à qui l’on doit notamment Snapchat et Bitmoji, ainsi que les lunettes Spectacles. Avec ces dernières, l’entreprise a appris à maitriser la réalité augmentée. Et aujourd’hui, un partenariat entre les deux géants permet d’introduire les Viber Lenses.

Viber annonce l’arrivée des Viber Lenses sur sa plate-forme

Comme le nom l’indique, il s’agit de proposer, grâce aux outils développés par Snap – à savoir Camera Kit, Creative Kit et Bitmoji – les Lenses directement dans l’application Viber. Les utilisateurs de la plate-forme pourront donc intégrer des filtres à réalité augmentés et autres avatars Bitmoji personnalisables directement dans leur plate-forme.

Fruit d’un partenariat avec Snap

Ces Viber Lenses complètent la collection de stickers déjà présents. Et avec ce partenariat, de nombreuses nouvelles fonctionnalités font leur apparition. Il y a bien évidemment la réalité augmentée instantanée, pour superposer des images sur le décor environnant, les filtres pour attirer l’attention ou les masques pour déformer joyeusement votre visage ou des retouches améliorées pour retravailler vos selfies.

Par ailleurs, pour Viber, le fait de proposer aux marques de créer leurs propres Lenses – le FC Barcelone, la WWF et l’OMS seront parmi les premiers à en profiter – lui permettra aussi de dégager une source de revenus supplémentaire, ce qui est loin d’être négligeable quand on sait à quel point il est difficile d’exister sur ce marché ultra-concurrentiel.

Si vous êtes intéressé(e), que vous soyez un particulier ou un professionnel, sachez que les nouvelles fonctionnalités sont en place dès aujourd’hui sur iOS et en bêta en anglais sur Android dans certains pays dont la France. Dans les mois à venir, d’autres Lenses et d’autres pays seront ajoutés.