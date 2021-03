Gotham Knights voit sa période de sortie basculer en 2022

Prévu pour le courant de l'année sur consoles et PC, Warner Bros Games Montréal annonce le report de Gotham Knights.

Annoncé en fanfare l’été dernier lors de l’événement DC FanDome avec l’adaptation vidéoludique de Suicide Squad, l’action-RPG jouable en coopération est officiellement repoussé de plusieurs mois pour des raisons inconnues : “Nous avons décidé d’accorder plus de temps de développement au jeu pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Merci à nos incroyables fans pour leur formidable soutien. Nous avons hâte de présenter davantage le jeu dans les mois à venir.”

De l’action pour Gotham Knights avec du gameplay

Gotham Knights met en scène la Bat-Family et propose aux joueurs d’incarner Batgirl aka Barbara Garden, doublée par America Young (Barbie Dreamhouse Adventures ), Nightwing aka Dick Grayson, doublé par Christopher Sean (Hawaii Five-O, Star Wars Resistance), Red Hood aka Jason Todd, doublé par Stephen Oyoung (Martin Li dans Spider-Man) et Robin aka Tim Drake, doublé par Sloane Morgan Siegel (Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street), qui auront pour mission de protéger Gotham City suite à la mort de Batman. De la résolution de mystères liés à la Cour des Hiboux, en passant par le triomphe face à de célèbres vilains dans des affrontements épiques, les successeurs du Chevalier Noir vont devoir sauver les rues du chaos.

Comme Suicide Squad : Kill the Justice League, Gotham Knights sera disponible en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.